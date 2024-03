Tan ella

El video que publicó Profe La Wachi para dar la bienvenida a los estudiantes a este nuevo año escolar no me pareció malo. Bueno, sí, salió con un vestido de baño, pero es normal, tampoco era que se le veía el alma. No sean exagerados, no es para tanto. Además, creo que con su manera de ser muchos estudiantes aprenden más. Una buena metodología, ella es chévere.

Cierto

Estoy de acuerdo con Alexa Chacón cuando dice que al llevar una rutina de ejercicio y se quieren ver los resultados hay que ser disciplinados. Claro, que habrán momentos tristes, porque muchos quieren ver los cambios de una vez y las cosas no son así. Hay que ser constantes, va a tomar un tiempo. Además, la paciencia también es primordial. ¡No se detengan!

No sean así

Ana Blanco compartió detalles de los preparativos de su boda por la iglesia, la cual será en España. Habló en TikTok sobre su traje de novia, el lugar de la boda y las invitación, entre otros datos. Pero, a algunos no le gustó el video. ¡Señores, dejen a la gente ser! Si ustedes no quieren saber de ella, no la sigan. Es tan sencillo, tienen la solución en sus manos.