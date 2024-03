Más bien

Me parece ideal, para aquellos que les gusta el chisme de la farándula local, esta integración de Jacky Guzmán y Kathy Phillips junto a Franklin Robinson en “Cuenta el Wichi”, de seguro dará buenos resultados. Pero, repito, le caerá bien a aquellos que les agrada saber qué hacen los personajes de la farándula local. Enhorabuena por los “mijitos”. Seguro les irá bien.

Guapos

El “chef” Argimiro Armuelles es un hombre casado, al menos así lo dio a conocer en sus redes sociales. Ojalá que, en esta ocasión, dure bastante esta unión. Oye y la gente no dudó en comentar sobre el enlace. Hasta le dijeron que la novia se parecía a la ex del "chef" ¡Se pasan! No sean así, me huele a que son envidiosos. Se veían bien guapos ambos. Nuevamente, felicidades.

Nada nuevo

La expresentadora de televisión Doralis Mela volvió a generar debate en las redes sociales, en esta ocasión lo hizo luego de comentar y solidarizarse con las personas que viven en el sector Oeste del país y que tienen que vivir el tedioso tranque a diario. Decenas de personas contaron su odisea al viajar a Arraiján o La Chorrera. Pero, es que en realidad es una pesadilla.