¿Qué?

La tía Yari y el sr. Vélez tomaron rumbo por separado, pero lo que me sorprende es que aún no se han divorciado, a pesar de que se han dado otra oportunidad con otras personas. La mamá de Tatiana aseguró que está soltera, pero no sola. No se quiere dejar la tía, mientras que la amante de su esposo heredó el título de la “oficial”. ¡Qué locura!

¿Renació el amor?

Abraham Pino y Eliza Ibeth hicieron que sus seguidores fueran los terceros en su relación y cuando terminó no hubo comunicado, ya ha pasado un año desde que la dinámica cambió. Sin embargo, los han visto frecuentar los mismos lugares, lo cual no sería nada extraño, ya que los “mijitos” tienen una hija. ¿Será que volvieron o solo es crianza conjunta?

¡Gustó!

Muy atinada la reflexión que hizo Jhonathan Chávez sobre su participación en el Festival de Viña del Mar, dijo que le abrió los ojos y lo hizo valorar lo que tiene, además, de que todo llega a su tiempo y que no debe ser tan duro consigo mismo, ya que en la primera presentación no estaba satisfecho con su desempeño y eso que el público se gozó el “show”.