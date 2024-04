Necios

Muchos dicen que se le da mucha importancia a Jacky Guzmán, a todo lo que ella publica y que no es la única mujer que ha dado a luz en Panamá. Señores, ¿de quién es la culpa? O sea, de los mismos que critican que corren a ver lo que la “mijita” publica en sus redes sociales. Si tanto les molesta no ven sus publicaciones y asunto resulto. ¡No los entiendo!

Muy bien

Estoy feliz por la cantante Madeline Pineda que cumplió uno de sus sueños: tener una casa. Lo más lindo es que sus hijos estaban felices. Se ve que ella lo deseaba con toda el alma. Me alegra por ella y sus hijos. La “mijita” trabaja muy fuerte, eso de andar cantando casi todos los días y de noche no debe ser fácil. Y, a todos esos criticones, busquen qué hacer.

No sean envidiosos

Oye, Gracie Bon tiene un avión a su medida. ¡Más bien! Me alegra que haya adquirido este transporte. ¿Cómo consiguió el dinero? No me interesa, es problema de ella cómo lo hizo o qué cosas tendrá que hacer para terminar de pagarlo. Hay gente bien envidiosa, dejen vivir a la “mijita”. Ella es feliz y más de uno se mortifica, no sean así. Yo sí la felicito.