Muy bien dicho

Estoy de acuerdo con lo que dijo Jacky Guzmán, tenemos que analizar bien por quién vamos a votar en las próximas elecciones. El tema de los medicamentos es esencial, están muy caros y en países como Colombia los mismos medicamentos están más baratos, hasta se encuentran en un 50% menos. Este es un tema primordial que debería resolver el nuevo mandatario.

Guapa

Oye, aparte de su hermosa voz, Diana Ramos, la nueva vocalista de la agrupación de Alfredo Escudero, es una excelente cantante. ¡Qué bueno que "Fello" la atrapó! Una muy buena elección. Ojalá no se ponga como la anterior, que casi no respiraba porque otros estaban cerca y no quería ese aire. ¡Santo! Diana, le deseo lo mejor, siga así.

No le veo nada de malo

¡Ay Santo! Así como tuvo adeptos, también ha tenido detractores. Me refiero a la mamá de Elmis Castillo, quien se emocionó mucho con la visita de John Travolta a Panamá. Algunos la criticaron y otros la felicitaron y, además, la envidiaron. No es para menos. Yo me lo perdí, pero he visto todos los videos del paso del actor por Panamá.