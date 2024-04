¿Hasta cuándo?

La "Tepesita" parece un disco rayado con lo de su despido de "A lo panameño", sé que es su experiencia y la puede contar las veces que quiera, pero siento que ya debe dar vuelta de página y seguir adelante porque ya cansa con lo mismo. Lo que sí le aconsejo es que reflexione sobre todo lo sucedido y evite repetir los mismos patrones, recuerde que usted es muy "peleona".

¡Otra vez!

El discurso de Gracie Bon de que genera empleos y que ha surgido por su cuenta ya me lo sé de memoria, la "mijita" ya me tiene aburrida. Ahora salió a colgarse de la polémica de los auxilios económicos, no entiendo qué tiene eso que ver con el tipo de contenido que hace, entendería que estuviese indignada, pero no, por el contrario, solo veo la necesidad de que todo se trate sobre ella.

¡Enhorabuena!

Le entró la "abuelazón" a Blas Pérez. De esta particular forma anunció el nacimiento de su primera nieta y lo feliz que está el exfutbolista. ¡Qué bueno! Espero que disfrute mucho esta nueva etapa de su vida y que la llegada de la "Coquirris", como le dicen de cariño a la bebé, solo le traiga cosas buenas a la familia. Deseo que la bebé crezca fuerte y saludable.