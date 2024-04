¡Ay padre!

Me alegra que Miah Catalina no haya recibido tanto "hate" luego de publicar sus fotos de su "antes y después". Muchos elogiaron su cuerpo, asegurando que está mejor que Gracie Bon. ¡No sean así! Cada una tiene lo suyo, de guapa, me refiero a lo simpáticas. Usted siga proyectando, se ve espectacular.



No sean así

¡Oye, no se pasen! La gente es bien mala, cómo van a burlarse de Anita Correa. Señores, las personas con discapacidad son igual de capaces que el resto de las personas. Sí a la inclusión. Se ve que Anita Correa ha sido muy luchadora, pero no hay que jugar con la salud mental de los demás. Más empatía y menos odio, por favor.



Es guapa

Insisto, hay gente que se pasa. Daniela Jiménez, la primera madre en concursar a Miss Universe Panamá ha sido blanco de críticas. No comprendo, si los organizadores aceptan a mujeres casadas y con hijos, cuál es el problema. Ya normalicen el asunto. Amanecerá y veremos. Mucha suerte en este certamen internacional.