Aplausos

Todavía se me eriza la piel cuando escucho el dúo que hizo Mónica Nieto y Omar en “Canta Conmigo”, tanto ella como el niño lo hicieron espectacular. ¡Qué hermosa voz tienen ambos! La verdad me dejaron con la boca abierta. Y no solo soy yo la que opina igual, sino medio Panamá está de acuerdo conmigo o yo estoy de acuerdo con ellos.

¡Muy bien!

Más práctica

¡Ay no! El diputado Edison Broce necesita unas clases de baile típico con urgencia. ¡Nada qué ver! Lo vi bailando con Doralis Mela y de verdad que tiene dos pies izquierdos o estaban nerviosos. Y qué lástima que no sepa tirar pasos muy bien, por qué imagínate que llegue ese guapo a los bailes y no sabe bailar, sería un desperdicio. Agarre su curso, solo es un consejo.

Estreno...

No se oye mal la canción de Gracie Bon y sé que el audio tiene sus arreglos, pero es algo que hacen hasta los artistas famosos. Por esta razón, aquellos que andan tirando “hate” pueden ahorrarse sus comentarios. Bueno, las imágenes son un poco fuerte, pero, no creo que hayan estado esperando verla con más ropa. Recuerden que entre menos ropa, más venta.