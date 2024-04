¡Ya ven!

El tiempo me dio la razón. Ya ven por qué es mejor mantener las relaciones en privado, no andar dando tantos detalles en redes y si lo hacen no deben estar quejándose después e incluso deberían decir por qué se acabó el vínculo, cosa que no pasó con Eugenio Luzcando y Marilú De Icaza. Ahora que él tiene nueva pareja, solo hay rumores sobre su divorcio.

Después no lloren…

¡Sigo con lo mismo! Me había gustado que al principio la cantante Anyuri había manejado muy discretamente su nueva relación en redes sociales, pero parece que le urgía presumir a su novio. Solo espero, que cuando las cosas no sean “miel sobre hojuelas” no se ande quejando porque las personas quieran saber qué está pasando en la relación.

¡Ay amor!

No me malinterpreten, a mí me gusta ver a las parejas del patio enamoradas y sus manifestaciones de afecto, pero, siento que a veces se pasan. No es el caso de Ana Karina Ábrego y Alberto Gaitán, la pareja está viviendo su mejor momento y están próximos a contraer matrimonio. El cantautor y productor hizo una publicación muy emotiva de la pedida de mano. ¡Felicidades!