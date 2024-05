No sean así...

Después que se hicieran públicas las imágenes de Boza y su novia en Cancún, lugar donde se realizó la boda de su amigo, hubo quienes dijeron que con “cachos, pero con plata cualquiera es feliz”. Oye, no sean así, dejen a la pareja ser feliz, hay personas que están peores y son felices. No sufran calentura ajena, creo que es problema de ella. ¡Sigan felices!

Dolor...

Me alegra que las personas hayan dejado mensajes de apoyo a K4G tras la perdida de su papá. Es un momento difícil y no es motivo de burlas, ni de recordar las situaciones en las que se ha visto envuelto el “mijito” durante los últimos meses. Espero, le den un tiempo para recuperarse y dejen los ataques y comentarios negativos en segundo plano. ¡Le deseo fortaleza!

Se pasan...

No sé por qué han atacado a Yedgar Carolina, luego de que dijera que a veces tiene días oscuros y hablara sobre la homosexualidad mencionando que esto es algo con lo que se nace. Señores, creo que antes que nada él es un ser humano y tiene sentimientos y problemas en su vida como todos. Sí, él expresó lo que sentía y hay que respetar.

¡No sean necios!