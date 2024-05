Muy bien dicho

No es que sea simpatizante de Abraham Pino, pero tiene razón cuando dice que debemos votar a conciencia. Además, por qué atacarnos entre nosotros, ahora es cuando más debemos estar unidos. ¡Señores! La decisión que tomemos para este domingo de elecciones generales debe estar bien analizada, ya que nos afectará a todos, lo ideal es que velemos por un mejor Panamá.

Se pasan

Oye, qué tiene que Anyuri haya platicado con la mamá de Mayer Mizrachi durante el cierre de campaña del “mijito” donde la cantante estuvo participando. No le veo nada extraordinario a esto, ella es un ser humano y puede socializar con quien quiera. Por otro lado, dejen de andar uniendo a esta pareja, a mí parecer son solo amigos, pero los comentarios no cesan. ¡Bárbaros!

¡Ay padre!

Otra vez Liz Baila desataca comentarios en su contra. En esta ocasión por hablar de su preocupación por el rumbo que están tomando las mujeres. Ella está desesperada por las damas que no son tiernas. ¡Ay padre! La “mijita” tocó un tema sensible, hasta dijo que hay mujeres que no son virtuosas. Bueno, son razones suficientes para generar un debate en las redes.