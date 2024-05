Sí y no

La presentadora de televisión Emily Cabrera es muy guapa y luce vestuarios hermosos, sin embargo, no sé ustedes, pero siento que no termina de acoplarse a “Hecho en Panamá”. ¡Ojo! No es que lo haga mal, pero le falta algo para verse y sentirse cómoda en el programa sabatino. Reitero, no lo hace mal, no obstante, le falta soltarse más. ¡Usted puede!

Santo

Otro que tampoco me termina de convencer es Gabriel Pascual del programa “A Lo Panameño”, creo que no conoce muy bien el tema de cultura y tradición panameña. Digo, debe tener conocimiento de algunas cosas, pero no de las necesarias para estar en un programa como este. Creo que debe practicar y estudiar un poco más al respecto. Solo es un consejo.

¡Cuidado!

A veces Ramiro, presentador de “Tu Mañana”, me aburre porque agarra una gritadera. ¿No puede hablar bajo y con las pausas necesarias? Parece que no, el “mijito” tiene que hacer un alboroto para sentirse cómodo. Bueno, cada uno tiene su forma de actuar, aunque la de él a veces me desespera. Ojalá pueda mejorar, no es para nada gracioso.