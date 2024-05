¡Desbloqueado!

Panamá acaba de desbloquear a un guapo, me refiero al nuevo diputado Eduardo Gaitán y se nota lo “hambreado” que están algunos, no lo voy a negar el “mijito” luce muy saludable, pero estoy segura de que su objetivo no ser reconocido por ser una cara bonita, enfoquémonos en su trabajo y lo que puede hacer en la Asamblea Nacional.

¡Pereza!

No solo es decirlo, hay que hacerlo. Otra vez Miah Catalina salió con lo de exponer a los políticos que tienen relaciones con personas de la comunidad. La “mijita” solo se vuelve amenazas y siento que lo hace para buscar atención porque si de verdad quisiera desenmascarar a los supuestos involucrados lo dice y ya, no daría tantas vueltas.

¡Felicidades!

Varias caras del patio fueron nominados a los premios “Influencer Ícono” y para el dolor de algunos, Delany Precilla tiene una candidatura, enhorabuena por ella porque recuerdo que cuando se postuló para la premiación muchos salieron a decir que ella no es una buena influencia y en respuesta ella los mandó a “soportar”. ¡Suerte!