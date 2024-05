¡Manda fuego!

No nos consta, pero los rumores apuntan a que supuestamente Carolina Brid está o estaba en un triángulo amoroso sin ella saberlo, Dios mío, estoy que no me la creo. Al momento de esta Perla, la “mijita” no ha dicho nada, lo cual me preocupa, es un tema delicado y los involucrados son figuras públicas en España, el que presuntamente la engañó es un político.

Es su plata…

Concuerdo en que nuestro país hay muchas personas que viven en una situación vulnerable y que necesitan ayuda, eso no se discute, pero Gracie Bon puede darle su dinero a quien ella le da la gana, bueno, ella decidió viajar a Perú y ayudar a un grupo de madres para darle de comer a sus hijos. La “mijita” tendrá sus razones, la gente no hace ni deja hacer.

¡Excelente consejo!

Me gusta mucho el segmento de reflexiones que Erika Ender está haciendo en su cuenta de Instagram, una de las más recientes nos invita a pensar sobre aquellos que han estado en los momentos más difíciles y oscuros. Considero que es importante ser agradecido con esas personas que han estado cuando más lo necesitamos.