Dejen la intensidad…

Irma Hernández aún no ha tomado posesión de la Alcaldía de San Miguelito y la gente ya anda de intensa tirándole “hate” y por tonterías, la música no la define como persona. Es joven y considero que no debe dejar de ser quién es porque tiene un cargo de elección popular, las críticas solo serán válidas si guardan relación con su trabajo, pero aún no arranca su administración.

¿Dónde quedó el amor?

Dímelo Flow no felicitó a Jacky Guzmán por el Día de las Madres, tan mal quedaron las cosas que ni una relación cordial pueden tener, por lo menos públicamente. Siempre pensé que en la relación él era el más entregado, pero bueno solo los “mijitos” saben qué pasó en la relación, el resto solo nos quedamos con lo que vimos en redes o lo que decidieron mostrar.

Es lo mejor…

Me pareció muy sensata la respuesta de Melfi cuando le preguntaron la posibilidad de buscar a Nataly Umaña para continuar lo que tenía en el “reality”, ya que ellos tenían un acuerdo y era disfrutar el momento, él está respetando eso y por eso su respuesta fue un no. Lo noto más enfocado en la competencia y me parece muy positivo para su estancia en el programa.