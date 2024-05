¡Lo logró!

Si la idea era hacer el ridículo, lo logró. La periodista Susan Castillo hizo el “Asoka Makeup” y coincido con varios comentarios, destruyó el reto de redes sociales. No sé ni cómo logré ver todo el video, hacía unos gestos que en lugar de dar risa me provocó aversión. La “mijita” siempre hace lo que le da la gana en redes y a pesar de las críticas continúa.

No lo sé Rick…

Yo la verdad no sé cuándo “La Ministra” está hablando en serio o en broma porque casi siempre está en personaje, dicho esto, tengo mis dudas sobre la veracidad del video donde está peleándose con un taxista, ella está riéndose y me parece que el supuesto transportista titubea un poco cuando le responde, pero esa es mi percepción... Amanecerá y veremos.

¡Oye!

Jermaine Cumberbatch tiene su fanaticada, él es muy querido por la comunidad por sus obras sociales y sus particulares reportes, pero es hasta ahora que veo que también tiene a su par de enamoradas, las chicas se ponen muy creativas y hubo una que le hizo un video y todo en TikTok. Me gustó, mientras todo sea con respeto, recuerden que el “mijito” es casado.