Lo sabía...

Le había puesto un año a Angélica De La Cruz en el grupo de “El Mechi Blanco”, tanto alboroto para nada. El año pasado la recibieron con “bombos y platillos” y todo se quedó en eso. Yo sabía que ella no duraría más de un año ahí y, bueno, perdí por unos días. Pero, si la “mijita” ya no se sentía bien, mejor que se fue. !Suerte con Lucho Pérez, usted es una gran cantante!

Bien por ella

Oye, si Tatiana Vélez tiene un nuevo amor, qué bien por ella, que goce su nuevo romance. No sé para qué se meten en estas cosas, mejor que vea para otros lados y se aleje de aquella persona que todos sabemos, pero que yo no quiero mencionar. Bueno, que ella vaya o no a durar con este nuevo novio, no lo sabemos, pero al menos estará entretenida en otra cosa.

Fuerte

¡Se pasan! No puedo creer que le tiren tanto “hate” a Tania De León, tras una publicación de unas fotos por su cumpleaños 36. Hasta mala madre le dijeron. ¡Jesús alabado! No sean así. Si su hija ha cometido errores, no creo que sea por falta de consejo, los jóvenes son rebeldes. No tienen por qué atacarla de esa manera, por suerte a ella ni le importa.