Se pasan

De verdad que ya me tienen cansada de tanta crítica contra Delany Precilla. Huele a envidia, no sé por qué le tiran tanto “hate” por su abdomen. Ella tiene dos hijos y no se ha hecho cirugía para arreglar su flacidez, pero, aún así se ve divina y hay más de uno molestando por eso. La “mijita” tiene un abdomen plano gracias al ejercicio.

¡Siga así!

No sean así

Yemil dice que está tratando de mejorar su relación con Dios para ser mejor persona ahora que está en la cárcel. Pero, nadie le cree. Yo considero que si hay gente que cambia para bien, luego de estar preso, pero de “El Maleante Caro”, lo dudo. Aunque no debemos juzgar, “ver para creer”. Ojalá sea verdad y cuando salga de prisión sea otra persona.

Fuerte

Por primera vez estoy de acuerdo con lo que dice la exdiputada Katleen Levy, pues hay gente que se mete en todo. En estos días ella se enojó porque hay personas que quieren saber si ella tiene novio o no. ¡Se pasan! A quién le importa si la “mijita” tiene un “tinieblo”, creo que a nadie, así que no sean necios y dejen a Levy tranquila. Sean felices, ¡Metidos!