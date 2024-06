¡Fuerte!

Bueno, por ahí dicen que la persona que habla de brujería es porque la practica. ¿Será ese el caso de la exdiputada Katleen Levy? Bueno, eso fue lo que dijeron luego de que la “mijita” comentara que le habían hecho brujería. Las personas quedaron con muchas dudas al ver que ella maneja el tema a la perfección y cree mucho en este asunto. ¡Usted no pega una!

¡Santo!

No puede creer la lluvia de “hate” que la ha caído a la ex Primera Dama Lorena Castillo tras hablar acerca de su búsqueda de espiritualidad y que, según ella, vive una etapa llena de amor. Algunos la felicitaron y la instaron a seguir por ese camino, pero, otros de inmediato la acusaron de robar cuando su exesposo estuvo en la Presidencia. ¡Fuerte!

No y sí

Aunque no me cae muy bien tengo que resaltar que Mónica Lola Díaz es muy guapa y se conserva muy bien, ya sea por su rutina de ejercicio o por la ayuda de un cirujano, pero está muy guapa, es decir que su cuidado personal es impecable. Lo malo, es que es bien antipática y busca pleito, por lo demás esta todo bien. Incluso, es una gran profesional.