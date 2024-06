Fuerte

¡No sean así! No sé por qué están atacando a Japanese luego de que Luis Casis publicara la situación en la que vive el artista de género urbano. Él no se ve nada bien, pero la gente le está tirando “hate”, porque dicen que siempre lo han ayudado y que él no es conforme o supuestamente se mal gasta lo que le dan. De igual manera deben ayudarlo. Hoy por ti, mañana por mí.

¡Cuídese!

Pobre Sandra Sandoval, anda con la moda de estos días: el resfriado. Al parecer la “mijita” ya no aguanta más, medicinas van, medicinas vienen. Así que, por favor, a esa gente que le está lanzando “hate” a la cantante, pueden ahorrarse esos comentarios, no pueden andar hablando de esta manera sobre la salud de otra persona, a todos nos puede pasar.

Morbosos

Oye, la gente no pierde el tiempo, pues el presentador de “Tu Mañana” Ramiro Hernández, estaba tranquilamente presentando sentado y su mano reposaba en el bolsillo y la gente empezó a preguntarse que a dónde se estaba tocando. ¡No se les escapa una, dejen el morbo! Por esta razón es que Panamá no avanza. Siempre le buscan la “quinta pata al gato”.