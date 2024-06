¡Inadaptados!

No comprendo qué tienen en la cabeza o qué ganan esos que se están burlando del nombre que eligió Kathy Phillips para su bebé… Becca me parece un nombre original y lo mejor de todo fue que se escogió en familia. Recuerden que se están metiendo con una bebé que apenas tiene días de nacida, respeten… Luego no se quejen cuando la mamá los mande por un tubo.



¡Enhorabuena!

Sin tantos rodeos Daniel Cattán y Carlos Josué Morales, con ayuda de sus respectivos equipos y sus seguidores, le dieron una solución al tío Japa, no les importó cómo llegó a la condición en la que se encontraba y pasaron a la acción… Felicito a los “mijitos”, hacen falta más personas como ustedes, que estén dispuestas a ayudar al prójimo, sigan así, van por buen camino.



¡No lo quieren!

Los televidentes han hablado, no quieren a Daniel Domínguez como presentador de Calle 7, extrañan a la dupla de Ramiro Hernández y Marco Oses. Los comprendo porque los presentadores te transportaban al campo de batalla, en cambio Daniel parece un amigo más de los competidores con un micrófono, como que aún no entiende su rol en el programa.