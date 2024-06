¡Agua, que me quemo!

Ya les había contado que hay rumores de que Fulvia González anda de romance con un tipiquero. No tengo pruebas, pero los rumores se han intensificado, hasta la “mijita” tiró una indirecta en su IG. Lo que sí les puedo decir es que la he visto varias veces en los bailes de “El Canoso”, por ejemplo, en El Valle de Antón. ¡Se va lejos por la música de Jhonathan Chávez!

Felicidades

Oye, la gente sí es mala, los “hater” no han dudado en tirarle sus comentarios malintencionados a Delany Prescilla, luego de que se ganó el galardón “Influencer Ícono” 2024. ¡No sean así! Si ella se llevó esta distinción es porque los que se lo otorgaron consideraron que ella lo merecía. ¡Ya dejen la envidia! Vivan su vida y dejen a los demás vivir.

¡Malos!

A Chollykis lo visitó la gastroenteritis y él contó que tuvo que ir al hospital, pero gracias a Dios ya está bien. ¡Cuídese “mijito”! Pero, lo que me molesta es que la gente todo lo tome a broma con burlas, con estas cosas no se juega. Ustedes no saben que hoy puede ser él, pero mañana pueden ser ustedes o un familiar. Además, sí él quiere publicar su vida privada es su asunto.