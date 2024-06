¡Santo!

La gente se pasa, yo sé que Japanese no es un “Santo”, pero tampoco se deben andar burlando del mal ajeno. Me alegra que el cantante esté en un geriátrico, porque en este lugar en teoría lo van a atender bien, pues al juzgar por los videos se ve que la estaba pasando muy mal. Bueno, ojalá se comporte donde lo tienen para que no haya problemas.

¿A dónde quedó?

¡Ay padre! La gente le pregunta a Gracie Bon que dónde quedó su amor propio, pues ella se la pasaba repitiendo que tenía mucho de ese amor y que se aceptaba tal como estaba, pero hace poco dijo que va a empezar a trabajar para perder el peso extra. Esto fue todo, para que le cayeran en banda para asegurar que ella no se acepta como es. ¡Qué enredo!

Pereza

¿En serio? Yo sé que Miguel Melfi tiene sus adeptos y que lo quieren mucho, pero, yo no podía creer que el domingo lo recibieran en el aeropuerto como si fuese un Justin Bieber, ¡Ay no, se pasan! Digo, sí es una cara de la farándula del patio, pero así como estaban unos cuantos ese día, tampoco. Además, eran unos cuantos gatos. Bueno, espero que se luzca acá en su país.