¡Apostó al ganador!

“La Peque” supo hacer las cosas, ella apostó al ganador. La expresentadora de televisión reconfirmó que su hijo es del productor Dímelo Flow y que ambos habían acordado no decirlo aún. Comprendo esa parte, cada mamá y papá decide si expone o no a sus hijos, por este punto no deberían estar tirándole “hate” a la “mijita”. Además, era un secreto a voces.

Necios...

Oye, la gente si es metida, le han dicho de todo a Kathy Phillips solo por beber una cerveza sin alcohol, ya que no hace mucho tuvo a su segunda bebé. Señores, ¿qué pasa? No veo nada de malo que se tome una cerveza, porque la bebida no tiene alcohol y segundo, no es que ella lo esté haciendo todos los días. También, hay un tercer punto: ¡Es problema de ella!

Malos

A otra que no sueltan es a Alexa Chacón, continúan con el tema de que no ha bajado de peso. Incluso, le han dicho que ya no lo intente más. Como ya lo dije, ella está haciendo todo lo posible para lograr sus metas y no me parece que la anden desanimando de esa manera. En estos casos las personas necesitan es apoyo. ¡Alexa, usted siga, que va muy bien!