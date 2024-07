¡Son cambios!

Mientras uno está peleando por su antiguo puesto de trabajo, otros al parecer se le han presentado mejores oportunidades, tal parece ser el caso del periodista Icard Reyes. La noticia me tomó por sorpresa, dicen por ahí que él se quería ir, no me consta, e incluso hay rumores de que se va para el Gobierno. Pero, eso no se ha confirmado, sea cuál sea el caso, le deseo éxitos.



Enhorabuena...

Las noticias matutinas del canal de la Tumba Muerto no serán lo mismo. Pero, al mal tiempo, buena cara, ya que Fabio Caballero se sumó como presentador de TVN Noticias, edición a.m., y el "mijito" está agradecido con la oportunidad, yo espero que le vaya bien, he visto su trabajo en calle y no es lo mismo que presentar un noticiero, por lo tanto, veremos qué tal lo hace.



¡Felicidades!

Sin tanta parafernalia, lo cual se agradece, Katita Ortiz celebró la fiesta de revelación de sexo de su primer hijo. La "mijita" está esperando un niño, se le vio muy emocionada y entre lágrimas tras el descubrimiento. Felicidades, le deseo lo mejor y que su bebé nazca fuerte y sobre todo saludable. Adicional, me gustó mucho la idea que usó para la fiesta, sencilla y bonita.