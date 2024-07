¡Ahora a facturar!

Eliza Ibeth aplicó la de Shakira, lo que no puedo afirmar es que la canción está dedicada a su expareja, pero para algunos es más que obvio, yo tengo mis dudas, ya que el “mijito” figura como compositor del tema. Lo que sí voy a criticar es la poca creatividad para promocionar el lanzamiento, ya es extenuante verlos usar el mismo recurso, la polémica.

¿Y el comunicado?

Yo me quede esperando el comunicado a la Nación de “El Canoso” sobre el rumor de que tiene una presunta relación con una presentadora de un programa folclórico, la bola sigue en TikTok e incluso mencionan a su esposa. La verdad, no sé qué está esperando el tipiquero para aclarar la situación y corta de raíz las habladurías. ¡No deje pasar más el tiempo!

¡Me gustó!

Me dio mucha risa el videoclip de Elena Llorach donde simula que fue un “poquito” maquillada al gimnasio para ahorrarse tiempo e ir de allí a una jornada de grabación, lo cual no le reprocharía si fuera verdad, aunque por lógica sería imposible que ese maquillaje salga intacto, ya que uno va a sudar. Fuera del relajo, he visto que muchas “mijitas” lo hacen…