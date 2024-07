Bájale dos

Yo sé que a los hombres que trabajan en la televisión le dan su “manita de gato” con ayuda del maquillaje, cosa que me parece bien para ocultar una que otra imperfección, algo discreto, pero el Chollykid está pasado, casi al nivel de sus compañeras, al “mijito” le hacen “full face” desde “contour”, “blush”, lápiz de ojos y labial… ¿Es cosa de él o del maquillista?

No entendí…

Dice Eliza Ibeth que con su canción “No puedo amarte” no tiene intenciones de generar odio hacía nadie, pero que necesitaba darle voz a la historia de muchas personas. “Mijita”, yo no le creo, usted que se dedica a las redes más que nadie sabe lo que puede provocar una publicación positiva o negativa, así que a otro perro con ese hueso que aquí no nos chupamos los dedos.



¡No es cuento!

Todo era lujos, excesos y derroche con los impuestos del pueblo, pero eso se acabó, ahora les tocará devolver el dinero, ya me imagino a más de uno preocupado y con la incertidumbre de que si estará entre los que le tocará regresar los fondos al Ifarhu. No quiero estar en la piel de los “auxiliados”, no les deseo el mal, pero todas las acciones tienen consecuencias.