¡La amiga del año!

A una persona le costó su puesto de trabajo por ser vinculado con material triple “X” grabado con Miah Catalina. El afectado contó que no era él e incluso le pidió a la creadora de contenido que aclarara la situación, ya que son amigos, pero ella se negó. ¿Qué le costaba? Para amigas así para qué enemigos. La de ayudar al prójimo no se la sabe. ¡Muy mal!

¿Y el ombligo?

No estoy en contra de las cirugías plásticas, ya que el que tiene dinero lo gasta como quiere, pero todo en exceso es malo. ¿Por qué lo digo? A Gracie Bon ya se le notan las consecuencias de los estiramientos de piel a los que se ha sometido, específicamente en el abdomen, el ombligo ya no está donde se supone que debe de estar. ¡No fui la única que lo notó!

¿Y el programa?

La One Two cumple 30 años de carrera artística, enhorabuena. Es pionera y pavimentó el camino para que otras personas también pudieran expresar su arte a través de la caracterización de personajes femeninos, algo que aún es muy criticado, pero para bien o mal gusta. Lo único es que en medio de la celebración me preguntó por qué aún no le han dado un programa a la One Two.