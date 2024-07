¡No le prometa a pobre!

Desde hace varios años estamos esperando el concierto que “Sech” prometió y nada de nada. Por eso digo que uno no debe hacer promesas que no puede cumplir y su reciente aparición como invitado de Karol G en Madrid solo ha dado pie a críticas… No apoyo este tipo de acciones, pero ni cómo defender a “El Peluche”, ya que él mismo se comprometió.



Mírense en ese espejo…

Abraham Pino y Eliza Ibeth se separaron, es muy triste, pero no sé ustedes, y me perdonarán por lo que diré, esto les queda de ejemplo a las demás parejas que son figuras públicas para que no ventilen todo lo relacionado con su vida sentimental en redes sociales. Así se ahorran el tener que andar explicándole a desconocidos por qué la relación no funcionó.

¡Ni él sabía!

Había un montón de gente feliz por el supuesto nombramiento del periodista Ricardo Jaramillo en la Alcaldía de Colón, ni él sabía y se enteró por el periódico, sin embargo, el “mijito” aseguró que “por el momento” no lo han llamado de ninguna institución del gobierno central ni de gobiernos locales. Recuerden que él trabajó en la administración anterior…