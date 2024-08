No entendí…

Ni “Yo me llamo” ni “Yo me parezco” … Para esta edición no la atinaron en las audiciones con algunos de los seleccionados y el formato no es amigable con los que son buenos, parece que la idea es desterrar a los buenos imitadores y lo digo porque se salvaron los participantes que menos puntos obtuvieron. Así que me uno a los quejosos.



¡No me gustó!

Sé que el plateado está en tendencia, pero no me gustó la elección que hizo Gladys Brandao para la primera gala de “Yo me llamo”, en las fotos se ve divina, digo tiene porte de miss, sabe posar y ella es bonita, pero cuando la vez en cámara me da la percepción de que está como incómoda.



Puntualidad

Si queremos que Miss Universo nos voltee a mirar para traer el certamen al país hay que empezar con lo mínimo, la puntualidad. No es posible que el certamen local haga una convocatoria a los medios a una hora y se empiece tarde. Hasta la entrevista de las candidatas con el jurado tuvo retraso.