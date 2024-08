¡Es un personaje!

Orman Innis es una institución de la televisión nacional, es de esas personalidades con las que te puedes sentar a conversar y jamás te vas a aburrir, el hombre tiene todo un repertorio de cuentos, anécdotas y chistes. Me escuché su participación en el “podcast” Flow La Música y más de tres horas no me fueron suficientes, quedé con ganas de escuchar más.



¿Se va a retractar?

Eso es lo malo de no investigar y dejarse llevar por lo que repiten como papagayos en las redes sociales. Ahora me pregunto si Carolina Dementiev y todos aquellos que opinaron que la boxeadora argelina Imane Khelif no se merecía la victoria se van a retractar, ya que resulta que biológicamente sí es mujer y su apariencia se debe a una alta producción de testosterona.



¡Todo cuenta!

Con la situación que están viviendo los hermanos venezolanos todo cuenta, así que el hecho de que Erika Ender haya usado sus redes sociales y alzado su voz para hablar sobre lo que está pasando me parece muy positivo, ya que el mundo debe estar vigilante de lo que está sucediendo y asegurarse de que se respete el clamor del pueblo.