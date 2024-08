¡Qué orgullo!

Felicidades al folclorista Eric “Nene” Polo, el orgullo de Calle Arriba de Las Tablas, por el trabajo que hizo en el arreglo de la Miss Universo Sheynnis Palacios, no cualquiera tiene ese privilegio, además, eso se va a ver muy bien en su hoja de vida… Del resultado, no hay quejas, la beldad quedó fantástica con la pollera, digna de una postal y ella se veía muy feliz usando nuestro traje típico.

No es tibia…

Patty Castillo se desvinculó de los tibios y se atrevió a solidarizarse públicamente con sus amigos venezolanos, además, lo llevó a otro nivel, usando una camiseta que expresa su posición en contra de Maduro. La felicito “mjijita” pocos con el poder y la exposición que usted tiene se han referido al tema y por eso hacen parte de los denominados tibios.



Una burla

Qué pena que algunos no sepan asumir su error y decir “me equivoqué, me disculpo” … Como que el ego y las ínfulas de superioridad no se lo permite… Por eso le han dado palo a Ingrid De Icaza y a Carolina Dementiev, por el tema de Imane Khelif, ya dijeron que no se van a disculpar a pesar de que se aclaró que la boxeadora biológicamente es mujer.