Para pensar…

Por un momento dejen los mensajes de odio y pónganse a reflexionar sobre lo que denunció Katleen Levy, sé que la exdiputada no es del agrado de algunos, pero eso no tiene nada que ver con lo narrado sobre el acoso sexual que sufrió, seamos más empáticos y pensemos en todas aquellas personas que han tenido que pasar por esta desagradable situación.

¡Bueno, bueno!

¿Vieron la versión de RoRo de Vivian Fernández de Torrijos? Bueno, me dio vergüenza ajena y lo digo sin ánimos de caer en eso de que está muy crecidita para ponerse en esas, todo lo contrario, pienso que la edad no es impedimento, sino porque entre tanta necesidad nos restriega en la cara de que hay “chen chen” para irse a pescar atún cuando le da la gana.

Casi le da algo…

No hay nadie más indignado por el tema de los auxilios económicos que Franklyn Robinson, así como se siente el “mijito” están miles de panameños, molestos, solo que no todos tienen acceso a los medios de difusión masivos para despotricar. Así que me alegro mucho de que el “chombo” use sus plataformas para expresar su molestia... ¡Queremos que regresen la plata!