Nada me sorprende...

La lista de los “auxiliados” hay que analizarla con detenimiento y minuciosamente. ¡Ojo! No se puede medir a todos con la misma vara porque hay casos y hay casos. Lo que sí me parece desagradable es que en el pasado hubo personas que cuestionaban el beneficio y ahora resulta que sus hijos aparecen en la lista... Quedé igual que Carolina Dementiev.



¡Respeten!

Bien dicen por ahí que lo que das recibes... "El Lobo" asoleó a un montón de usuarios en Instagram que se creen que tienen derecho a cuestionar su paternidad, están insinuando que su hijo fue un "gol". Los niños son sagrados, busquen oficio y dejen de creer que quienes son figuras públicas se tienen que estar aguantando todo tipo de sandeces.



¡Éxito!

¡Oigan! Miguel Esteban González presentó su novena novela en la Feria del Libro, parece mentira, el tiempo se pasa volando, hace no tanto presentó su primera publicación. Sus obras son muy buscadas, sobre todo por los jóvenes, fui testigo de ello... Me alegro mucho por el "mijito" y le deseamos muchos éxitos con su nueva publicación, "Los hijos del nido II".