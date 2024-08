¡Un caballero!

He visto que Joako Fábrega se ha manejado muy bien cuando le hacen preguntas malintencionadas sobre su separación de “La Doradita” para ver si habla mal de ella, pero no, el “mijito” ha sido un caballero y muy respetuoso. Yo siento que ya deben dejar de preguntarle por ella, ya pasó mucho tiempo, además, él ya tiene una nueva relación. ¡Ya supérenlo!



Coleccionistas…

Barto y Alex Harris se han convertido en unos coleccionistas, es impresionante la cantidad de personalidades del patio que han pasado por su “podcast” y la forma que tiene de llevar las conversaciones, las cuales me parecen muy entretenidas y el punto diferenciador de todo el contenido que actualmente hay disponible. ¡Felicidades! Lo están haciendo muy bien.



¿En qué burbuja vive?

Me sorprendió que “Chollykid” no estuviera anuente de que no todas las personas que se le acercan a uno lo hacen con buenas intenciones. “Mijito” eso le pasa a todos por lo menos una vez en la vida y más en el medio en que usted se mueve, donde algunos solo viven de apariencias. Por lo tanto, nunca está de más prestar atención a los detalles, siempre hay señales.