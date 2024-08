Ya ni me acordaba de eso…

Nuevamente, Kim Chang revivió el tema de la paternidad de su hija, la niña ya tiene dos años y aún no conoce a su padre, quien presuntamente es “Negrito” y lo digo así porque no sé cómo terminó la disputa legal. Cuando se destapó todo hubo un revuelo y me parece innecesario que avive la polémica, es algo muy delicado y conviene manejarlo en privado.

¡Éxito!

A Nicolle Ferguson presentar “Yo me llamo” le ha permitido explotar su lado sexy y femenino, ya que estaba encasillada en el mundo de los deportes, donde se le ve usando atuendos más cómodos, lo cual no está mal, pero es refrescante verla haciendo otras cosas fuera de su zona de confort y el público opina igual, he visto que la piropean mucho.

Muy triste…

Karen Chalmers estuvo ayer en San Miguelito y al igual que ella me dio mucho pesar las condiciones en la que están los animales en condición de calle o abandono, en un par de minutos dejó en evidencia esta dura realidad… Creo que si todos aportamos nuestro granito de arena ayudaríamos mucho, ya que es un problema que ha ido en aumento.