¡Valiente!

Rake Martínez no se deja amilanar por los ataques que le hacen por haber hecho público que fue víctima de violencia por parte de su expareja, todo lo contrario, he visto a la “mijita” usar sus plataformas para visibilizar el tema y de cierta forma contribuir a que más personas no pasen por este desagradable momento. La felicito, lo está haciendo bien.

¿Mensajes subliminales?

¡Oye! Estoy viendo por todas partes las señales para que también vaya por mi retoque estético… Ahora fue el turno de Bettina García, quien se puso en manos del cirujano de las misses, John Wilson, y anda contenta con los resultados. Se hizo un levantamiento de senos sin implantes y ha compartido su proceso con sus seguidores. ¡Pronta recuperación!

Suerte…

Para los que se preguntaban en qué anda Ryan Stone, les cuento que estará representando al país como Míster Panamá Oficial Celebrity 2024 en Vietnam, el próximo mes. Mira tú, hace rato no lo vemos en la televisión local por eso cuesta seguirle el paso, pero nos alegramos de saber que está representado a la belleza masculina panameña. Éxitos en su participación.