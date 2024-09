¡Ay Luis!

¿En qué lío se metió Luis Durango Jr.? No quiero ser ave de malagüero, pero todos hemos sido testigos del comportamiento de Tatiana Vélez y esperemos que eso en un futuro no lo afecte a él también. Lo digo, por si aún no lo saben, la “mijita” es novia del beisbolista, información que confirmó la señora Vélez, aunque esas palabras no han salido de la boca del muchacho.



¡Qué irónico!

Me parece increíble que Kevin Cahill no acepté una reseña negativa cuando justamente haciendo este tipo de contenido fue que se dio a conocer en redes sociales y que diga que solo compartan lo bueno es hipócrita de su parte. Siempre y cuando se tengan pruebas para sustentar lo que se dice considero que las personas pueden compartir sus críticas.



¡No hay respeto!

A la gente le encanta sufrir la calentura ajena. Resulta que a algunos le molesta que Julián Torres sea el hombre de “los mil emprendimientos”, no sé en qué le afecta que el “mijito” lo intente las veces que sean necesarias, si al fin y al cabo ustedes no metieron dinero en ese negocio. Yo la verdad, le aplaudo que no se dé por vencido, ya le llegará su oportunidad.