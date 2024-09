¿Qué será?

Medio Panamá quedó con la intriga... Muchos no podrán dormir ni seguir con su vida luego de esa valla que colgaron en un puente elevado. Lo confieso, yo tampoco (guiño, guiño). Mencionan a Ainara, pero no aclaran de quién se está hablando, ciertamente podría ser cualquiera, además, podría ser estrategia de "marketing", ya que la "mijita" viene con una línea de lencería.

Me vendieron humo...

Me quedé esperando la exclusiva que me prometió "La Mordida", puro "tilin tilin y nada de paleta". Sé que las noticias evolucionan rápidamente, pero no le vendan humo a sus lectores, podría, por favor, pensar en todos aquellos que viven por el chisme y que se desvelaron esperando la entrevista con el estilista del salón de belleza que se llama como el tipo de té verde japonés.

¡Son niveles!

La "fan de la relación" estuvo en Panamá cuidando lo suyo y pocos tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con ella, como fue el caso del cantante de ranchera Alfonso López. Lo tenía bien guardado, casi, casi, no publica la foto. Además, eso no es todo, el "mijito" compartió escenario con el esposo de la "Angelita", ya que era parte del mariachi que acompañó al artista.