¿Justicia?

No me gusta desearle mal a nadie, pero espero que con cada trabajo de ornato que le toque hacer a "Jimpin" en su servicio comunitario recuerde que actuó mal y que sus acciones tienen consecuencias. No sé, desde mi punto de vista, durante toda la investigación no le vi ni una pizca de remordimiento y ni siquiera se disculpó.

¡Confirmo!

Erika Ender redefinió el término "sexy" y coincido con ella, muchas veces las personas se confunden y se tiende a caer en lo vulgar y chabacano. Puedo entender que se cometa el error una vez y hasta dos veces, sin embargo, hay casos en que las personas abusan y en lugar de ser “sexy” dan es pena ajena. ¡Ojo con eso!



¡Gustó!

Con todo y auxilio económico y presunto divorcio, hay que aceptar que el “cover” que hizo Liz Grimaldo de "Me vas a llorar", de Samy y Sandra Sandoval, suena muy bien y hasta a la "Gallina Fina" le gustó, solo que Panamá al parecer no olvida y no le perdona que sea una "auxiliada". ¡Echen memoria!