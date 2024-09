Tiene que facturar…

Dime cómo andan esas finanzas y te diré si necesitas unirte o no a OnlyFans... Otra personalidad del patio sucumbió a los encantos de la página azul, nada más y nada menos que Joako. No se sabe qué tipo de contenido va a hacer, sin embargo, no nos hagamos los tontos, ya se sabe por qué es popular la plataforma… ¡Seguiremos informando!



Pokemón desbloqueado…

Yo sé que la televisión y la radio no son la única forma de alcanzar la popularidad, pero me molesta que asuman que porque alguien tiene un par de miles de seguidores uno sepa quién es. Me preguntaron por Sasha Nikyta y quedé como Yoani, “en el aire”. He de acotar que ya hice la tarea, sé quién es y qué hace… Ahora puedo continuar con mi vida.



¡Felicidades!

Todo lo que tiene que ver con Sheldry Sáez emana “azúcar, flores y muchos colores”. La fiesta de revelación de sexo de su bebé no ha sido la excepción, no se fueron a los extremos ni tanta parafernalia, fue algo sencillo, pero se nota que se tomaron meticulosamente en cuenta todos los detalles. Me gustó mucho y felicidades, espero que la niña venga fuerte y saludable.