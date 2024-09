Todo un caballero…

Valoro mucho que Joey Montana no dejara correr las especulaciones sobre la madre de su hija, salió en su defensa y sin tantos rodeos aclaró que ya no están juntos y que a pesar de que como pareja su tiempo terminó siguen siendo amigos y por encima de todo, padres. Se respeta que haya guardado silencio por tanto tiempo, ya que es su vida privada.

¡Ay padre!

Lo que le sucedió al comediante Yen en el Casco Antiguo es el verdadero “el que graba no hace nada”. La verdad, uno puede decir mil cosas sobre cómo actuar en una situación de hurto o robo, pero a la hora de la hora uno no asimila lo que está pasando. Y lo del camarógrafo lo digo porque es una broma de redes sociales y el que graba en este caso se ha llevado la peor parte.

No queremos relajo…

Sin importar lo que esté sucediendo en el país, el panameño siempre se toma las cosas con humor. Nixon Guevara montó guardia para estar vigilante de que no aparezca ninguna viga cerca de los predios de su casa y así hay varios videos en las redes. Hay una rifa y hasta una canción donde claman que regresen las vigas, esta última me mató de la risa.