¡Se los dije!

A la tía Yaritzel Vélez no le den mucha atención que se va creciendo y soltando la lengua… Se los advertí, que apenas le den tarima, ella solita va a empezar a soltar intimidades relacionadas con ella y con la relación de su hija Tatiana, a quien creo le conviene tener su nueva pareja alejada del escrutinio público, pero su mamá no coopera. ¿Qué sigue?



Cuénteme más…

A mí muy seguido también se me daña el teléfono… ¿Qué será? Bueno, no importa, esto no se trata de esta doña, sino de la “mijita” Fulvia González. Se escuchan muchas cosas por ahí y no son agradables. Hay que darle el beneficio de la duda, sin embargo, lo que se dice es muy fuerte y da para pensar mucho… “Cuando el río suena es porque piedras”...



No quiere cuento…

Doralis Mela podrá decir lo que quiera. La “mijita” me parece que es “zafada”, eso a veces le puede jugar en su contra y otras no tanto, ya que cuando la quieren involucrar en algún problema, ella salta como una leona y no deja cabida para especulaciones… Lo digo porque la quisieron relacionar con el chisme de Las Tablas y ella aclaró que eso no es con ella. ¡Ay padre!