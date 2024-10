No todo es color de rosa...

Ya ven que no todo lo que publican las parejas de la farándula local en redes sociales es la realidad. Públicamente vemos amor y felicidad, pero en la privacidad de sus casas están viviendo otra realidad. Felicito a Demi Becerra por contar su verdad, se nota que ha sanado, que puede hablar del tema y que para ella el bienestar de sus hijas es su prioridad.

¡No lo olviden!

Entre tanto revuelo en la escena típica no me había percatado que José Castro ya no está en las filas de "Hecho en Panamá", es una lástima, ya que el "mijito" tiene un buen desempeño frente las cámaras e incluso es más que evidente que disfruta de la cultura y las tradiciones de nuestro país. Hay que darle el apoyo, ya que viene con sus propios proyectos.



¡Otra vez!

Yo solo estoy esperando una aclaración de "El Canoso"... Si tiene o no la supuesta "moza" de la que todos hablan, sin embargo, a él le pareció que era más relevante aclarar lo de los bailes gratis, lo cual es respetable. Ese río sigue sonando y los protagonistas de las especulaciones ni se han inmutado en confirmar o negar lo que se escucha por ahí. ¡Ataja!