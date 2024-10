Tiene el tumbao’

Quedé como varios, impresionada con las recientes fotografías de Nicole Pinto. El rojo le queda fenomenal y realza su color de piel. Y del físico ni hablar, se nota que la “mijita” es disciplinada con el gimnasio. Yo digo que es una de las mejores figuras de la “farsandula”… Yo digo que nos pase la rutina o mejor que se convierta en mi “gymsis”, como dicen los jóvenes.



¡Qué pereza!

Ya estoy cansada de hablar de “El Canoso”, pero lastimosamente, hay que hacerlo porque es el tema de conversación del momento. Quedamos como payasos con el “infame” comunicado que hizo, no era precisamente lo que estábamos esperando, pero se sospechaba que podría ser una pieza nueva. Seguiremos esperando a ver si aclara el rumor que tiene a más de uno en vilo.



Ya empieza…

Se aproxima una polémica y la protagonista será Tatiana Vélez… Hace no tanto estaba diciendo que me parece conveniente que su relación no la someta al escarnio público, sin embargo, ella es su propio enemigo, ya empezó con sus publicaciones conflictivas, no es sobre su novio, sino en contra de quienes dicen que está “gorda”… Mejor, ignore, no le conviene ponerse en esas…