¡Pasando pena!

Los “farsanduleros” no conocen los límites y cada vez más sus videos en redes sociales están sobrepasando la ridiculez. Y ojo, no son todos, pero hay algunos como Clarissa Ábrego y Tifanny Figueroa, por su reciente publicación, que caen en unas payasadas. No me dio risa, en su lugar, me dio fue pena ajena. ¿Era humor? Ellas fueron hazmerreír.



No queremos lloradera…

Gaby Garrido está apostando todo al amor. En este momento, según se ve en redes, lo cual no siempre es 100% real, todo es miel sobre hojuelas con su nuevo novio. ¡Otro para la colección! ¡Ups! Si las cosas no salen como ella espera no la quiero ver con su cantaleta de que la gente se mete en lo que no le importa, ya que ella les está abriendo la puerta a su relación.



¿Ataques o ‘marketing’?

El conflicto entre “La Cueva” y “El Canoso” sigue dando de qué hablar. El tipiquero dice que son ataques y “La Cueva” alega tener pruebas de dos de los conflictos más sonados del músico. A ninguno le creo. ¿Tienen pruebas? Bueno, hablen con propiedad y muestren el sustento de sus afirmaciones, no se puede andar con paños tibios. ¡Ya estamos cansados!