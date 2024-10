¿En qué anda?

Marigaby está cambiada, en sus recientes fotos la veo muy delgada y la cara como chupada. Además, el color de cabello la hace lucir mayor, tuve que ver las fotos varias veces para poder identificarla. Ojo, es mi percepción y también existe la posibilidad de que se esté preparando para algún papel. ¿Será? “Mijita”, cuéntenos.

¡Ni sabe de su existencia!

Me llama la atención como han salido los defensores de Jean Modelo a justificar su auxilio económico, no sean ridículos que el “mijito” ni los conoce y si se meten en problemas dudo que meta la mano al fuego por ustedes… Con este escándalo ha pasado agachado. Tanto silencio me hace sospechar. ¿Lo necesitaba?

¿En qué mundo viven?

Para mí no es noticia que Fernando Broce tenga una cuenta nueva en Instagram, eso es periódico de ayer y el nombre de usuario nada que ver (@broceiscool). No tiene nada de “cool” porque no me parece que solo a él le hayan dado más de $200 mil para estudiar en Estados Unidos.