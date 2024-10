No le luce…

A Patty Castillo no le favorece la tendencia de las cejas gruesas y pobladas, y mucho menos cuando se hace el efecto laminado, ya que toda la atención recae en esa zona, además, endurece sus facciones y pareciera que está enojada. He visto sus cejas cuando están sin maquillar y sinceramente, hacen mejor armonía con sus facciones. Tome nota “mijita”, es solo una sugerencia.

Lloradera 2.0

Esta vez la “Gallina Fina” no derramó ninguna lágrima, pero se la pasó quejándose de las peripecias que sufre cuando va a comprar telas en New York. Va para el cielo y va llorando, ya quisieran muchos tener para ir a otro país a comprar o gastar sin preocuparse por el dinero. Algunos se tienen que conformar con ir a la Avenida B y otros ni eso. ¡Deje la lloradera!

¡Éxito!

Lo mejor que le pudo pasar a Delyanne Arjona es que la “fueran” del canal de la 12 de octubre y espero que les dé un pesar verla triunfar, ya que la “mijita” ha creado una fiel comunidad en redes sociales y recién se ganó un premio por la “mejor producción gastronómica”. Ya ven, cuando una puerta se cierra, se abren muchas oportunidades. ¡Felicidades!