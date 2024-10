No es su culpa...

Valoro que Yenvideo se haya disculpado por las afirmaciones de su compatriota sobre la comida de un restaurante de la localidad. Entiendo que se sienta hasta cierto punto avergonzado, pero usted no tiene la culpa de nada... “Mijito”, sus seguidores lo conocen, saben el tipo de contenido que hace y en todos lados hay gente buena y mala, así que no asuma culpas de otros.

No esperan menos...

OnlyFans tiene su fama y por ello, la gente no está dispuesta a recibir menos de lo que podría consumir en un sitio de acceso gratuito y con el mismo contenido. Por ahí me contaron que lo que vende Joako por $25 no vale la pena, es casi lo mismo que podría publicar sin cometer ninguna infracción en las redes. Solo hay una mayor producción, juegos de sombras y luces.

¡Bueno, bueno!

Elmis, “mijito”, anda como ligero de ropa, cúbrase no vaya a pescar un resfriado, recuerde que estamos en época de lluvia. Cuando vi el video dije “¡Santo!”. Lo único que le faltó fue añadir el versículo bíblico, pero, escribió un mensaje motivacional, que siento que vendría a ser casi lo mismo. Ya ven, no solo las mujeres caen en esas prácticas por la que tanto son criticadas.