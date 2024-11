¿Valió la pena el gasto?

Estoy lista para que me cancelen, pero alguien lo tiene que decir… La elección del vestido para Italy Mora no fue el más acertado, no le daba forma y creaba la ilusión de que tiene las piernas cortas. Lo único que me gustó fue el color, el rojo contrasta muy bien con su tono de piel, por lo demás, nada qué ver y podrá ser alta costura, pero sostengo mi opinión.



Ya da pereza…

La señora Vélez parece que cuando tiene rato de ocio le gusta poner la cajita de preguntas en Instagram. Ya me sé su “modus operandi” y he podido constatar lo rápido que cambia de opinión. Un día tiene novio y al otro no. Hoy se quiere divorciar, pero mañana no. ¿Quién la entiende? La señora está muy crecidita para andar con esos relajitos. ¡Decídase!



¡Enhorabuena!

Me alegra saber que la Miss Darién Claudia Martínez se convirtió en colaboradora del Senafront. La “mijita” perseveró y su paso por el Concurso Nacional de la Belleza rindió sus frutos, ya que fue una candidata auténtica y no dudo en contar que fue empacadora, además, recuerdo que en la final del certamen pidió que le dieran una oportunidad laboral.